arma medaglia mauriziana a cillerai e brincat

Evento ieri al comando provinciale dell’Arma di Siena dove si è svolta una cerimonia durante la quale il comandante, colonnello Giulio Modesti, ha consegnato l’ambita Medaglia "Mauriziana". L’onorificenza è stata conferita al luogotenente C.S. Stefano Cillerai, comandante del Nucleo Informativo, e al luogotenente Claudio Brincat, comandante della stazione di Buonconvento. Il colonnello Modesti nell’occasione ha voluto esprimere a nome suo e di tutto il Comando, le più vive congratulazioni ai colleghi per il prestigioso traguardo raggiunto, segno tangibile di una carriera dedicata al servizio con onore e merito. La Medaglia Mauriziana è un’onorificenza italiana istituita nel 1839 per riconoscere i meriti di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate che hanno completato 50 anni di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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