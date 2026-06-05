Carabinieri Fvg il 212° anniversario festeggiato in loggia
I carabinieri del Friuli Venezia Giulia hanno celebrato il 212° anniversario dell’Arma con una cerimonia in loggia del Lionello, alla quale hanno partecipato autorità provinciali e cittadini. La commemorazione si è svolta oggi, con una presenza ufficiale che ha sottolineato la ricorrenza. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico e istituzionale, senza ulteriori dettagli su interventi o discorsi.
I carabinieri del Friuli Venezia Giulia hanno celebrato il 212° anniversario di fondazione dell'Arma oggi in loggia del Lionello, alla presenza delle autorità provinciali e della cittadinanza. La ricorrenza ha assunto un significato particolare, essendo stata scelta come momento di riflessione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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