Due carabinieri sono intervenuti a Trieste per un controllo in un centro culturale. Durante l’operazione, si sono svolte conversazioni con i responsabili dell’associazione, con particolare attenzione ai temi della legalità e della promozione culturale. Non si sono registrati incidenti o situazioni di rilievo, e l’intervento è stato finalizzato a verificare il rispetto delle normative vigenti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Quali sono i due pilastri necessari per evitare il declino sociale?. Come può la cultura prevenire l'arretramento della società triestina?. Perché il comandante collega l'istruzione alla sicurezza delle nostre strade?. Quale ruolo devono assumere scuole e istituzioni per i giovani cittadini?.? In Breve Celebrazioni tenute nella piazza d'armi della Compagnia di Trieste. Partecipazione di studenti e docenti con sventolio del Tricolore. Celebrazione del 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma. Focus sulla resilienza storica del territorio di Trieste e zone limitrofe. Il comandante Migliozzi lancia l’appello ai giovani durante il 212° anniversario dei Carabinieri a Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carabinieri a Trieste: Migliozzi punta su cultura e legalità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La cultura della legalità. I carabinieri incontrano le nuove generazioniNelle scuole della Valnestore, i carabinieri hanno avviato un ciclo di incontri con studenti delle scuole primarie e secondarie.

Cultura della legalità, i carabinieri salgono in cattedra: oltre 300 studenti reggini coinvoltiSi è appena concluso un ciclo di incontri organizzato dai carabinieri della compagnia di Taurianova, rivolto a oltre 300 studenti di una scuola di...

Temi più discussi: Truffe, giovani e codici rossi: le priorità dei carabinieri a Trieste; Baby gang, revenge porn e violenza online: 800 studenti a lezione di legalità con i Carabinieri a Trieste; Studenti a scuola di legalità con i Carabinieri di Trieste; Centinaia di studenti a scuola di legalità: al Rossetti l'evento targato Despar e carabinieri.

Carabinieri: col.Migliozzi, il futuro non si aspetta, si prepara. Celebrazioni per i 212 anni dell'Arma nella piazza d'armi della Compagnia Trieste #ANSA x.com

Carabinieri: Col. Migliozzi, il futuro non si aspetta, si prepara(ANSA) - TRIESTE, 05 GIU - Il futuro non si aspetta ma si prepara e lo si fa coltivando istruzione e legalità, due facce della stessa medaglia perché senza cultura c'è un arretramento. E' il mes ... msn.com

Carabinieri, 5 giugno a Trieste cerimonia per i 211 anniSarà una cerimonia che riserverà anche qualche sorpresa, con la presenza di tanti bambini durante la giornata, e alcuni li premieremo nell'ambito di un concorso letterario che è stato promosso. Oggi ... ansa.it