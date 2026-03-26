La cultura della legalità I carabinieri incontrano le nuove generazioni

Nelle scuole della Valnestore, i carabinieri hanno avviato un ciclo di incontri con studenti delle scuole primarie e secondarie. L’obiettivo è promuovere la cultura della legalità attraverso confronti diretti, coinvolgendo i giovani in discussioni su temi legati alla sicurezza e al rispetto delle norme. L’iniziativa si svolge nelle aule scolastiche, con incontri programmati nel corso delle settimane.

La cultura della legalità entra nelle aule scolastiche della Valnestore per un ciclo di incontri che ha visto i carabinieri protagonisti di un confronto diretto con le nuove generazioni. Nei giorni scorsi, l’Istituto comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro ha ospitato una serie di lezioni speciali che hanno coinvolto tutte le classi della scuola secondaria e le quinte della primaria di Tavernelle. L’iniziativa, coordinata tra il Comando Stazione locale e il Nucleo forestale di Città della Pieve, si inserisce in un più ampio progetto di educazione alla convivenza civile, finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti critici per muoversi con consapevolezza nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cultura della legalità. I carabinieri incontrano le nuove generazioni Articoli correlati Mineo, i carabinieri incontrano 120 studenti per promuovere la cultura della legalitàSi è svolto presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Mineo, un incontro dedicato alla cultura della legalità, promosso... La cultura della legalità attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioniOggi, 12 marzo, al centro culturale San Gaetano di Padova, spazio all’evento “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato”, iniziativa... Tutto quello che riguarda La cultura della legalità I carabinieri... Temi più discussi: Vicenza per la legalità: 17 eventi tra teatro, libri e incontri per coinvolgere 8 mila studenti; Una vita da Social: Como 1907 e Polizia di Stato insieme per la cultura della legalità digitale - Como 1907; Mafia, USIC: Oltre alla memoria serve la cultura della legalità; Pietrasanta: a teatro per costruire la cultura della legalità -. La cultura della legalità. I carabinieri incontrano le nuove generazioniL’Istituto comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro ha ospitato una serie di lezioni speciali che hanno coinvolto decine di studenti su temi di stringente attualità. lanazione.it Stamattina c’è la camminata della legalità: bus deviati e strade chiuseLa terza iniziativa della Settimana della legalità si chiuderà con un dibattito al cinema Astra. Per consentire il passaggio dei pedoni, verranno momentaneamente chiuse al traffico alcune strade in ... laprovinciadicomo.it Gli insulti all'influencer rivelano una cultura che giudica, misura e punisce ciò che esce dagli standard - facebook.com facebook La Rai trasmette questa sera su Rai Storia, Rai Cultura (alle 19,30), "Visioni private", intervista realizzata nel 2007 da Cinzia Tani in cui il conduttore ripercorre la sua carriera nel mondo dello spettacolo. x.com