Cultura della legalità i carabinieri salgono in cattedra | oltre 300 studenti reggini coinvolti

Si è appena concluso un ciclo di incontri organizzato dai carabinieri della compagnia di Taurianova, rivolto a oltre 300 studenti di una scuola di Reggio Calabria. L’iniziativa fa parte di un progetto nazionale dell’Arma che mira a promuovere tra i giovani la conoscenza e il rispetto delle regole e delle leggi. Gli incontri hanno visto la partecipazione attiva degli studenti e sono stati caratterizzati da un grande interesse e coinvolgimento. L’obiettivo principale è sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e della responsabilità civica.

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