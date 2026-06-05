Carabinieri a Norcia per celebrare i 212 anni dell' Arma | Come dieci anni fa vicini alla Valnerina

Notizia in breve

I carabinieri sono a Norcia per celebrare i 212 anni dell’Arma. Durante l’evento, hanno ribadito il loro impegno a supportare la Valnerina, che quest’anno ricorda i dieci anni dal terremoto che l’ha colpita. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Nessuna informazione su altri dettagli dell’evento o eventuali interventi specifici.