Carabinieri a Norcia per celebrare i 212 anni dell' Arma | Come dieci anni fa vicini alla Valnerina
I carabinieri sono a Norcia per celebrare i 212 anni dell’Arma. Durante l’evento, hanno ribadito il loro impegno a supportare la Valnerina, che quest’anno ricorda i dieci anni dal terremoto che l’ha colpita. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Nessuna informazione su altri dettagli dell’evento o eventuali interventi specifici.
A Norcia per rinnovare la propria vicinanza alla Valnerina ferita dal terremoto di cui, proprio quest’anno, ricorrono i dieci anni. L’Arma dei carabinieri sceglie piazza San Benedetto per celebrare il 212esimo anniversario della sua fondazione. Ricorrenza che si è sviluppata su due momenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’ArmaA Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno.
Teramo, l’omaggio ai caduti apre i 212 anni dell’Arma dei CarabinieriUna corona di fiori è stata deposta al Cippo Marmoreo durante la cerimonia per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri a Teramo.
Temi più discussi: Fondazione dell’Arma dei carabinieri, a Norcia il clou delle celebrazioni regionali; 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: celebrazioni a Perugia e Norcia; Norcia celebra il 212° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri; Dalla parte degli animali: Dicon, il cane antiveleno dei Carabinieri cinofili Video.
Prisco ai carabinieri, grazie per tutto quello che fate ogni giorno. Il sottosegretario alla cerimonia di Norcia per il 212/o annuale dell'Arma x.com
Città di Castello, l’assessore Carletti a Norcia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri facebook
A Norcia la festa per 212/o anniversario dell'Arma dei carabinieriSi è svolta a Norcia la festa regionale per 212/o anniversario dell'Arma dei carabinieri, alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario di Stato Emanuele Prisco e della presidente della Giunta reg ... ansa.it
L'arma sceglie Norcia per la festa regionaleDieci anni fa il sisma in Valnerina. I Carabinieri diedero un contributo fondamentale ricorda il comandante. Diffusi i dati sull'attività: arresti in aumento, furti in calo ... rainews.it