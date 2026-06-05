Carabinieri a Norcia per celebrare i 212 anni dell' Arma | Come dieci anni fa vicini alla Valnerina

Da perugiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I carabinieri sono a Norcia per celebrare i 212 anni dell’Arma. Durante l’evento, hanno ribadito il loro impegno a supportare la Valnerina, che quest’anno ricorda i dieci anni dal terremoto che l’ha colpita. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Nessuna informazione su altri dettagli dell’evento o eventuali interventi specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Norcia per rinnovare la propria vicinanza alla Valnerina ferita dal terremoto di cui, proprio quest’anno, ricorrono i dieci anni. L’Arma dei carabinieri sceglie piazza San Benedetto per celebrare il 212esimo anniversario della sua fondazione. Ricorrenza che si è sviluppata su due momenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’ArmaA Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno.

Teramo, l’omaggio ai caduti apre i 212 anni dell’Arma dei CarabinieriUna corona di fiori è stata deposta al Cippo Marmoreo durante la cerimonia per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri a Teramo.

Temi più discussi: Fondazione dell’Arma dei carabinieri, a Norcia il clou delle celebrazioni regionali; 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: celebrazioni a Perugia e Norcia; Norcia celebra il 212° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri; Dalla parte degli animali: Dicon, il cane antiveleno dei Carabinieri cinofili Video.

carabinieri a norcia perA Norcia la festa per 212/o anniversario dell'Arma dei carabinieriSi è svolta a Norcia la festa regionale per 212/o anniversario dell'Arma dei carabinieri, alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario di Stato Emanuele Prisco e della presidente della Giunta reg ... ansa.it

carabinieri a norcia perL'arma sceglie Norcia per la festa regionaleDieci anni fa il sisma in Valnerina. I Carabinieri diedero un contributo fondamentale ricorda il comandante. Diffusi i dati sull'attività: arresti in aumento, furti in calo ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web