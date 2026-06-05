Carabinieri a Benevento | record sicurezza e 212° anniversario

A Benevento, i carabinieri hanno registrato un aumento dei controlli e delle operazioni di sicurezza, contribuendo a un record di interventi nell’ultimo anno. In occasione del 212° anniversario dell’Arma, sono stati evidenziati i numeri relativi alle attività sul territorio, con particolare attenzione a pattugliamenti e operazioni di prevenzione. La celebrazione ha sottolineato l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’area.

Celebrazione del 212° anniversario a Benevento: dati su sicurezza, controlli e impegno dell’Arma per cittadini e territorio sannita. Questa mattina, presso la caserma “Stefano di Buonaventura” sede del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, ha avuto luogo la cerimonia di celebrazione del 212°annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza del Prefetto Dott.ssa Raffaela MOSCARELLA, del Presidente del consiglio comunale di Benevento Renato PARENTE, del Presidente della Provincia Dott. Nino LOMBARDI, del Senatore Domenico MATERA, dell’Onorevole Francesco Maria RUBANO, del Presidente del Tribunale di Benevento Dott. Michele RUSSO, del Procuratore della Repubblica di Benevento Dott. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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