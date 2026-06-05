Carabinieri | 212 anni Anniversario della fondazione

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si celebra il 212º anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. In tutta Italia si svolgono cerimonie ufficiali, inclusa la regione Puglia. La ricorrenza viene commemorata con eventi pubblici e iniziative istituzionali.

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Oggi è il 212mo anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri. Cerimonie in tutta Italia, ovviamente Puglia compresa. Anche un francobollo di Poste italiane celebra la ricorrenza.     L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Avellino - LArma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della Fondazione

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