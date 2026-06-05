Carabinieri | 212 anni Anniversario della fondazione
Oggi si celebra il 212º anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. In tutta Italia si svolgono cerimonie ufficiali, inclusa la regione Puglia. La ricorrenza viene commemorata con eventi pubblici e iniziative istituzionali.
Oggi è il 212mo anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri. Cerimonie in tutta Italia, ovviamente Puglia compresa. Anche un francobollo di Poste italiane celebra la ricorrenza. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Avellino - LArma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della Fondazione
Notizie e thread social correlati
Avellino – L’Arma dei Carabinieri celebra il 212° Anniversario della FondazioneL’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 212° anniversario della sua fondazione con una cerimonia al Comando Provinciale di Avellino.
Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’ArmaA Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno.
Temi più discussi: Notizie - 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - 5 giugno a Reggio Calabria; Tajani domani ad Aosta per celebrare il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri; Mattarella incontra una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri nel 212° anniversario della sua costituzione; Villaggio Arma a Villa Borghese: quattro giorni per i 212 anni dei carabinieri.
Sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud la cerimonia nazionale per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, uno degli appuntamenti istituzionali più significativi dell’anno per la Benemerita. L’evento, organizzato dal Comando Ge facebook
Carabinieri in festa in provincia di Imperia, celebrazioni per il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma x.com
Carabinieri, il mondo in 212 anni. Una divisa sempre presente. Proteggere e non mollare maiOggi si festeggia anche ad Ancona e nelle Marche l’anniversario di nascita della Benemerita. L’esempio del femminicidio risolto il 3 dicembre a Monte Roberto: un lavoro perfetto. msn.com
La cerimonia dell'anniversario della Fondazione dell’Arma dei CarabinieriL’evento, alla presenza del comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo, vedrà la partecipazione della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa, Guido ... ansa.it