Sono stati inaugurati gli spazi sportivi esterni del liceo “Garofano” a Capua. L'evento si è svolto questa mattina e ha visto la presenza del presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano. Sono stati aperti campi di calcetto, basket e aree per attività all'aperto. La cerimonia si è conclusa con un breve discorso delle autorità e l'inaugurazione ufficiale delle strutture.

Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha inaugurato ufficialmente, insieme alla dirigente scolastica Mariachiara Menditto e alla vicesindaca della Città di Capua, Marisa Giacobone, i rinnovati spazi sportivi esterni del Liceo Statale “Luigi Garofano” di Capua, procedendo simbolicamente al taglio del nastro della nuova struttura. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il dirigente Giovanni Solino, il direttore dei lavori Nicola Fontana, la R.U.P. Teresa Ricciardiello ed i tecnici dei settori Patrimonio ed Edilizia. L’intervento, appena concluso, ha restituito alla comunità scolastica un’area moderna, funzionale e completamente riqualificata, pensata per favorire l’attività sportiva, la socializzazione e il benessere degli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capua, inaugurati gli spazi sportivi esterni del liceo “Garofano”

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Caserta Provincia - CASERTA, INAUGURATI I CAMPETTI ESTERNI AL LICEO A. DIAZ (18.03.23)

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