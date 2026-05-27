Inaugurati i nuovi spazi sportivi dell’Istituto ' Galilei' di Mondragone | FOTO

Sono stati inaugurati i nuovi spazi sportivi dell’Istituto 'Galilei' di Mondragone, con strutture modernizzate e riqualificate per gli studenti.

Nuovi spazi sportivi moderni e riqualificati per gli studenti dell’ISIS Galileo Galilei di Mondragone. Questa mattina il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha inaugurato ufficialmente le nuove aree esterne dedicate alle attività sportive e ricreative dell’istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Caserta Provincia - CASERTA, INAUGURATI I CAMPETTI ESTERNI AL LICEO A. DIAZ (18.03.23)

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