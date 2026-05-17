Locali e hotel allargano gli spazi esterni

Da oggi, i locali pubblici e gli hotel avranno la possibilità di allargare gli spazi esterni, occupando aree tra il lungomare, la zona del porto e la spiaggia. Questa decisione permette di utilizzare più ampie porzioni di suolo pubblico per i tavoli e le sedie, ampliando così gli spazi destinati alla somministrazione all’aperto. La normativa riguarda sia i locali già attivi in queste zone sia le nuove richieste di occupazione di suolo esterno. La modifica si applica a tutte le attività che operano nelle aree interessate.

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I tavoli di locali pubblici e alberghi potranno occupare spazi esterni tra il lungomare, la zona del porto e la spiaggia. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccoli la definiscono "una risposta forte e immediata alle esigenze del comparto economico, offrendo alle imprese la possibilità di accogliere i visitatori in spazi più ampi e qualificati". Le aspettative sono alte: "La delibera rappresenta un tassello fondamentale della visione di governo sostenibile del territorio, con l’obiettivo di confermare Riccione come modello di riferimento per il turismo internazionale, capace di coniugare la vitalità delle imprese con il rispetto dei beni comuni e della bellezza paesaggistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Locali e hotel allargano gli spazi esterni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento OUTSIDER: L’invito a vivere gli spazi esterni di Gelsomino HomeNon tutti gli spazi outdoor nascono per essere uguali e, soprattutto, non tutte le persone hanno il desiderio di viverli allo stesso modo. Leggi anche: Ristrutturati gli spazi esterni del Vittorio Veneto, aree verdi e un campo polifunzionale