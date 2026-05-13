Sfruttamento lavorativo caporalato e lavoro nero | incontro in Prefettura con la partecipazione dell' assessore Saggese

In Prefettura si è svolto un incontro dedicato a temi come sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro nero, con la partecipazione dell’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. L’appuntamento ha riunito rappresentanti istituzionali e soggetti coinvolti nel contrasto a queste problematiche, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate al lavoro sommerso e alle pratiche illecite nel settore. La riunione si è concentrata sulle strategie di intervento e sulle modalità di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.

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Sfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e contrasto al caporalato al centro di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza dell’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese. Hanno partecipato, oltre al Questore e ai vertici provinciali delle Forze di.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro nero: incontro in PrefetturaSfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e contrasto al caporalato al centro di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza dell’Assessore al... Migranti, in 300 a Caserta contro sfruttamento lavorativo e guerra: sit-in davanti alla PrefetturaTempo di lettura: 2 minutiCirca 300 persone si sono riunite a Caserta, in Piazza della Prefettura, davanti alla Questura, per il presidio contro lo... Temi più discussi: Rider: ecco le nuove misure contro il caporalato digitale; Barcellona Pozzo di Gotto, nasce lo sportello Underground: rete antitratta per vittime di sfruttamento e caporalato; Strage di lavoratori a Chioggia; Caporalato e sicurezza sul lavoro, Commissione del Senato a Foggia: Rete unica contro lo sfruttamento. Presentato stamane l’evento di lancio di Su.Pr.Eme. 2 FSE+, il programma che mira a rafforzare il contrasto al caporalato e l’integrazione dei cittadini migranti vittime di sfruttamento lavorativo nelle cinque Regioni del Sud Italia. x.com Lavora per 18 anni sulle navi da crociera, con 51 contratti a tempo determinato: reintegrato e risarcito con 130mila euro | Il tribunale del lavoro di Bari ha condannato Costa Crociere reddit Caporalato in Capitanata, arriva la Commissione del Senato: focus su sfruttamento e fondi PNRR persiÈ prevista per giovedì mattina alle ore 11 in Prefettura a Foggia la visita della Commissione parlamentare di inchiesta del ... immediato.net Caporalato e sicurezza sul lavoro, Commissione del Senato a Foggia: Rete unica contro lo sfruttamentoUna giornata di confronto serrato sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. La ... immediato.net