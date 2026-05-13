Sfruttamento lavorativo caporalato e lavoro nero | incontro in Prefettura con la partecipazione dell' assessore Saggese

Da salernotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Prefettura si è svolto un incontro dedicato a temi come sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro nero, con la partecipazione dell’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione. L’appuntamento ha riunito rappresentanti istituzionali e soggetti coinvolti nel contrasto a queste problematiche, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate al lavoro sommerso e alle pratiche illecite nel settore. La riunione si è concentrata sulle strategie di intervento e sulle modalità di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e contrasto al caporalato al centro di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza dell’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese. Hanno partecipato, oltre al Questore e ai vertici provinciali delle Forze di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro nero: incontro in PrefetturaSfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e contrasto al caporalato al centro di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza dell’Assessore al...

Migranti, in 300 a Caserta contro sfruttamento lavorativo e guerra: sit-in davanti alla PrefetturaTempo di lettura: 2 minutiCirca 300 persone si sono riunite a Caserta, in Piazza della Prefettura, davanti alla Questura, per il presidio contro lo...

Temi più discussi: Rider: ecco le nuove misure contro il caporalato digitale; Barcellona Pozzo di Gotto, nasce lo sportello Underground: rete antitratta per vittime di sfruttamento e caporalato; Strage di lavoratori a Chioggia; Caporalato e sicurezza sul lavoro, Commissione del Senato a Foggia: Rete unica contro lo sfruttamento.

sfruttamento lavorativo caporalato eCaporalato in Capitanata, arriva la Commissione del Senato: focus su sfruttamento e fondi PNRR persiÈ prevista per giovedì mattina alle ore 11 in Prefettura a Foggia la visita della Commissione parlamentare di inchiesta del ... immediato.net

Caporalato e sicurezza sul lavoro, Commissione del Senato a Foggia: Rete unica contro lo sfruttamentoUna giornata di confronto serrato sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. La ... immediato.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web