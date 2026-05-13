Sfruttamento lavorativo caporalato e lavoro nero | incontro in Prefettura

In Prefettura si è svolto un incontro dedicato alle problematiche legate allo sfruttamento lavorativo, al lavoro nero e al caporalato. Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti regionali, tra cui l’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania. Sono stati discussi i temi relativi alla lotta contro le forme di lavoro irregolare e alle misure di contrasto adottate. L’incontro ha coinvolto diversi attori istituzionali e del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sfruttamento lavorativo, lavoro sommerso e contrasto al caporalato al centro di un incontro tenutosi in Prefettura, alla presenza dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese. Il fenomeno interessa anche alcuni settori strategici di questa provincia – tra cui quello dell’agricoltura dell’edilizia della logistica e dei servizi – e rappresenta non solo una grave violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori ma anche un attacco allo sviluppo sostenibile del sistema economico e produttivo. Contrastare lo sfruttamento lavorativo significa rafforzare i meccanismi di vigilanza, promuovere la cultura della legalità, garantire pari dignità a tutti i lavoratori, favorire le imprese sane e l’economia legale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sfruttamento lavorativo, caporalato e lavoro nero: incontro in Prefettura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Migranti, in 300 a Caserta contro sfruttamento lavorativo e guerra: sit-in davanti alla PrefetturaTempo di lettura: 2 minutiCirca 300 persone si sono riunite a Caserta, in Piazza della Prefettura, davanti alla Questura, per il presidio contro lo... Marigliano censisce i lavoratori per arginare il caporalato, il dossier sullo sfruttamento lavorativo sarà presentato al comuneTempo di lettura: 2 minutiUna sorta di censimento che prevede l’iscrizione delle persone prese in carico dallo sportello di contrasto al caporalato. Temi più discussi: Rider: ecco le nuove misure contro il caporalato digitale; Barcellona Pozzo di Gotto, nasce lo sportello Underground: rete antitratta per vittime di sfruttamento e caporalato; Strage di lavoratori a Chioggia; Caporalato e sicurezza sul lavoro, Commissione del Senato a Foggia: Rete unica contro lo sfruttamento. Presentato stamane l’evento di lancio di Su.Pr.Eme. 2 FSE+, il programma che mira a rafforzare il contrasto al caporalato e l’integrazione dei cittadini migranti vittime di sfruttamento lavorativo nelle cinque Regioni del Sud Italia. x.com Lavora per 18 anni sulle navi da crociera, con 51 contratti a tempo determinato: reintegrato e risarcito con 130mila euro | Il tribunale del lavoro di Bari ha condannato Costa Crociere reddit Caporalato in Capitanata, arriva la Commissione del Senato: focus su sfruttamento e fondi PNRR persiÈ prevista per giovedì mattina alle ore 11 in Prefettura a Foggia la visita della Commissione parlamentare di inchiesta del ... immediato.net Caporalato e sicurezza sul lavoro, Commissione del Senato a Foggia: Rete unica contro lo sfruttamentoUna giornata di confronto serrato sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. La ... immediato.net