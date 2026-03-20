Ryan Gosling ha raccontato di aver avuto difficoltà a scuola e di non aver conseguito il diploma. Ricorda di aver salito sul banco e di aver detto: “O capitano! Mio capitano!” in un momento specifico. Inoltre, ha ringraziato pubblicamente sua figlia, che gli ha detto che sembrava più intelligente perché indossava gli occhiali.

“Voglio fare un plauso e dare pieno credito a mia figlia che mi ha visto con gli occhiali e ha detto: ‘Sembri più intelligente’. Ho ringraziato e accettato il suggerimento. È una futura regista”. Ryan Gosling svela, divertito, un piccolo retroscena familiare che ha influenzato la costruzione del suo nuovo personaggio, l’insegnante di scienze Ryland Grace inviato nello spazio per salvare la Terra, protagonista di L’ultima missione: Project Hail Mary. Il film – appena uscito nelle sale italiane – è diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller, scritto da Drew Goddard e basato sul romanzo del 2021 di Andy Weir, lo stesso autore di The Martian. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ryan Gosling: “A scuola faticavo, non mi sono diplomato. Ma quando la prof se ne andò salii sul banco e dissi: O capitano! Mio capitano!”

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