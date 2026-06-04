In un’aula del liceo scientifico Salvemini di Bari, gli studenti si sono riuniti per un saluto al professore, che ha lasciato la scuola. La scena ricorda il film “L’attimo fuggente”, con studenti in piedi e un docente al centro. La cerimonia si è svolta in modo spontaneo, con alcuni alunni che si sono alzati in piedi e altri che hanno condiviso ricordi. La sala si è riempita di emozioni mentre il professore si congedava.

In una delle aule del liceo scientifico Salvemini di Bari è andata in scena una delle scene più iconiche della storia del cinema. Gli studenti hanno ricreato il celebre finale de L’attimo fuggente, salendo in piedi sui banchi e urlando “Oh capitano! Mio capitano!” per rendere omaggio al professor Gennaro Capriati, storico docente di Matematica e Fisica che concluderà il suo percorso lavorativo al termine di questo anno scolastico. Per il professore quella che sembrava una giornata “no” con la segnalazione che gli studenti stessero facendo confusione in classe, si è trasformata in un’indimenticabile sorpresa. Quando è entrato nell’aula, Capriati ha trovato i suoi alunni in piedi sui banchi, pronti a omaggiarlo proprio come nel film del 1989 viene salutato il professore John Keating, interpretato da Robin Williams. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Bari, studenti sui banchi come L’attimo fuggente: l’addio al prof Capriati commuove tutti

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Bari, studenti in piedi sui banchi per il prof che va in pensione: O capitano! Mio capitano!

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