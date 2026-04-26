Perugia ci riprova e si candida a Capitale del libro 2028

Oggi, nella sede del Palazzo dei Priori, si è annunciata ufficialmente la candidatura di Perugia a Capitale del libro 2028. La decisione è stata comunicata dalla sindaca durante uno degli eventi conclusivi di “Diritti alla Fonte”. La città ha deciso di presentare la propria candidatura per ottenere il titolo nel prossimo anno, dopo aver già tentato in passato.

“Perugia si candida a Capitale del libro 2028”. L’annuncio è stato fatto oggi dalla sindaca Vittoria Ferdinandi a Palazzo dei Priori, in occasione di uno degli eventi finali di “Diritti alla Fonte”.La manifestazione, promossa dal Comune di Perugia con l’organizzazione di Jean Luc Bertoni, ancora.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Manfredonia si candida a Capitale Italiana del Libro 2027Con l’approvazione e l’invio del dossier progettuale, l’Amministrazione comunale si è candidata al bando promosso dal Ministero della Cultura. Capri si candida a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028Il sindaco Paolo Falco iscrive la città di Capri al bando del Ministero della Cultura per la "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028".