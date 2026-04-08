Per la primavera estate 2026, le tendenze colore per i capelli puntano su tonalità calde e luminose, con un’attenzione particolare ai riflessi dorati e ramati. I look si concentrano su capelli sani, lucenti e pieni di vitalità, in linea con le nuove preferenze di stagione. Questa stagione si distingue per un ritorno alle nuance calde, che valorizzano le chiome con sfumature che richiamano la luce e il calore dell’estate.

La primavera estate 2026 si colora di luce e calore, celebrando capelli sani, brillanti e dai riflessi caldissimi. La primavera estate 2026 segna un ritorno deciso alle tonalità calde, luminose e avvolgenti. I capelli diventano protagonisti di una nuova narrazione estetica fatta di riflessi dorati, sfumature e profondità. È il momento di abbandonare i colori piatti e freddi per abbracciare una palette che richiama la luce naturale, il sole e la vitalità della stagione. Le nuove tendenze parlano di nuance brillanti e uniche, pensate per esaltare non solo il colore, ma anche la texture e il movimento dei capelli. Dai biondi caldi ai rossi fiammeggianti, fino ai castani intensi e sofisticati, ogni tonalità viene reinterpretata in chiave contemporanea, con un focus sulla luminosità e sulla naturalezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Capelli e tendenze colore 2026: il ritorno delle nuance calde

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Ecco le tendenze colore 2026

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