Cape Fear la recensione | Il promontorio della paura secondo la serie Apple TV

Una serie TV basata su Cape Fear è stata annunciata, con protagonisti Amy Adams, Patrick Wilson e Javier Bardem. La produzione riprende la storia già portata al cinema nel 1962 e nel remake di Martin Scorsese, adattandola al formato seriale. La narrazione si concentra su personaggi coinvolti in eventi intensi e drammatici, senza dettagli sui singoli ruoli o trame specifiche. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming, senza ancora una data di uscita ufficiale.

Dopo il film del '62 e il remake di Martin Scorsese, la storia di Cape Fear torna in formato seriale con protagonisti Amy Adams, Patrick Wilson e un magnetico Javier Bardem. E, pur con qualche difetto, assicura 10 episodi di brividi e tensione. Anche se il recente successo cinematografico di fenomeni come Obsession e Backrooms ci danno delle speranze, è evidente che negli ultimi tempi siano stati i titoli consolidati e riconoscibili a raggiungere più facilmente il pubblico. E quindi ha senso che Apple TV abbia destinato uno spazio a Cape Fear, che porta nuovamente su schermo la storia scritta da John D. MacDonald, adattata sia nel film del 1962 che nel remake targato Martin Scorsese con Robert De Niro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Cape Fear Trailer 2026 | Amy Adams, Patrick Wilson | June 5 | Apple TV

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