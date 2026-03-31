Il mito del vendicativo Max Cady si prepara a tormentare una nuova generazione di spettatori. Ideata dallo showrunner Nick Antosca, la serie Cape Fear si presenta oggi come una reinterpretazione in chiave moderna sia del romanzo originale The Executioners di John D. MacDonald, che del cult cinematografico del 1991. La storia segue la tempesta che si abbatte sugli avvocati Anna e Tom Bowden (Amy Adams e Patrick Wilson), una coppia felicemente sposata la cui vita viene sconvolta dal rilascio di Max Cady (Javier Bardem). L’uomo, un feroce assassino che i Bowden hanno contribuito a far condannare, è ora libero e assetato di una vendetta metodica e implacabile. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Cape Fear”: il male ritorna su Apple TV+ nella serie prodotta da Scorsese e Spielberg

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