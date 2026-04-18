Bucchianico acqua di nuovo potabile nelle zone colpite dai disservizi

A Bucchianico, nelle contrade Colle Marconi, Colle Cucco e Campo di Roma, l’acqua torna ad essere potabile dopo i problemi riscontrati nei giorni scorsi. Le abitazioni delle zone interessate avevano subito disservizi idrici che hanno impedito l’uso normale dell’acqua. Le autorità hanno comunicato che il problema è stato risolto e che l’erogazione dell’acqua è tornata alla normalità.

Torna potabile l’acqua nelle abitazioni di Bucchianico interessate nei giorni scorsi dai disservizi idrici nelle contrade Colle Marconi, Colle Cucco e Campo di Roma.A comunicarlo è il sindaco Renzo Di Lizio, dopo i nuovi campionamenti effettuati dagli enti competenti nei punti di prelievo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La Asl: "L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore"Torna potabile l’acqua in gran parte del territorio pescarese dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”. San Giovanni Teatino, torna potabile l’acqua in gran parte del territorio: restano alcune zone con divietoA San Giovanni Teatino torna potabile l’acqua in gran parte del territorio comunale. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Finalmente l’acqua torna potabile quasi ovunque, ma la comunicazione dell’emergenza è un corto circuito; La potabilità dell'acqua torna a singhiozzo nel territorio di Chieti e provincia: il comunicato dell'Asl; Frana Chieti e Bucchianico: fino all’80% per le prime case e fino al 50% per le seconde case; EMERGENZA IDRICA, ACQUA DI NUOVO POTABILE: RIENTRO GRADUALE NEI COMUNI COLPITI COMPRESA SILVI. Frana Chieti e Bucchianico: Marsilio avvia la fase di ricostruzione https://abruzzosera.it/politica/frana-chieti-e-bucchianico-marsilio-avvia-la-fase-di-ricostruzione/#google_vignette - facebook.com facebook FRANA CHIETI-BUCCHIANICO: AL VIA LA RICOSTRUZIONE Dalla gestione dell’emergenza passiamo alla fase operativa. Adottata la prima ordinanza: contributi fino all’80%, nuove opzioni anche per le seconde case. Subito 25 mln e sostegno garantito alle f x.com