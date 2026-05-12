Tuscia allarme acqua | ABaCo Lazio chiede al Prefetto un intervento

Nella zona della Tuscia, l'associazione A.Ba.Co. Lazio ha richiesto al Prefetto un intervento riguardo alla qualità dell'acqua potabile. Sono state individuate sostanze pericolose nelle reti di distribuzione locale, tra cui arsenico e fluoruri. Questi elementi sono stati segnalati come presenti a livelli elevati rispetto ai parametri di sicurezza. La richiesta nasce dall'esigenza di verificare l'impatto sulla salute pubblica e di adottare eventuali misure correttive.

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? Domande chiave Quali sostanze pericolose sono state rilevate nelle reti idriche locali?. Come influiscono i valori di arsenico e fluoruri sulla salute pubblica?. Perché le famiglie devono pagare bollette per un servizio non garantito?. Chi dovrà rispondere della mancata applicazione dei contratti di gestione?.? In Breve Analisi tecniche rilevano arsenico e fluoruri oltre i limiti nelle reti della Tuscia.. Cittadini pagano bollette regolari ma acquistano acqua in bottiglia per motivi sanitari.. A.Ba.Co. Lazio coinvolge Ato1, Talete S.p.A., Asl e Arpa Lazio nella denuncia.. L'associazione chiede al Prefetto Pomponio un incontro con gestore ed enti di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuscia, allarme acqua: A.Ba.Co. Lazio chiede al Prefetto un intervento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Speculazioni sui prezzi: A.Ba.Co. chiede al Prefetto un monitoraggio Leggi anche: Prezzi alle stelle: A.Ba.Co. chiede al Prefetto un tavolo sui rincari