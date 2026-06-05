Canzone napoletana | l’evento speciale all’Arena di Verona per la candidatura Unesco

Notizia in breve

L’Arena di Verona ha ospitato l’evento Rai “Campioni del mondo”, una serata dedicata alla candidatura della canzone napoletana all’UNESCO. L’evento ha riunito artisti e pubblico in un’occasione speciale per promuovere il patrimonio musicale partenopeo. La serata è stata trasmessa in diretta e ha sottolineato l’importanza culturale della musica napoletana. La candidatura mira a riconoscere ufficialmente questo genere come patrimonio immateriale dell’umanità.