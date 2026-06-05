Canzone napoletana | l’evento speciale all’Arena di Verona per la candidatura Unesco
L’Arena di Verona ha ospitato l’evento Rai “Campioni del mondo”, una serata dedicata alla candidatura della canzone napoletana all’UNESCO. L’evento ha riunito artisti e pubblico in un’occasione speciale per promuovere il patrimonio musicale partenopeo. La serata è stata trasmessa in diretta e ha sottolineato l’importanza culturale della musica napoletana. La candidatura mira a riconoscere ufficialmente questo genere come patrimonio immateriale dell’umanità.
L’Arena di Verona ospita l’evento Rai “Campioni del mondo”: una serata straordinaria per l’Unesco che lancia la candidatura della canzone napoletana. Il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese si appresta a essere celebrato in una delle cornici storiche più suggestive al mondo. L’Arena di Verona ospiterà infatti l’importante kermesse denominata “Campioni del mondo – Italia loves Unesco“, un appuntamento fissato per la serata del 5 giugno che verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 a partire dalle ore 21:30. La manifestazione nasce con il preciso intento di esaltare i primati culturali italiani e, in modo particolare, di fare da spinta promozionale per la candidatura ufficiale della canzone napoletana classica affinché venga inserita tra i beni tutelati dall’organismo internazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it
Segui gli aggiornamenti su Verona.
Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana- Puntata 16 | Speciale Canale 21
Notizie e thread social correlati
All'Arena di Verona serata evento per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell'umanitàAll’Arena di Verona si è tenuta una serata dedicata alla candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell’umanità.
Arena di Verona: 500 artisti per la musica napoletana all’UnescoCinquecento artisti si sono riuniti all’Arena di Verona per un evento dedicato alla musica napoletana.
Temi più discussi: All'Arena di Verona lo show condotto da Milly Carlucci per il lancio della canzone napoletana patrimonio dell'Unesco. Quando e dove vederlo; Da Sal Da Vinci a Patti Smith, all'Arena di Verona l'evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco; All'Arena di Verona l'evento Campioni del mondo – Italia loves Unesco; Campioni del mondo - Italia loves Unesco, in Arena si celebra la bellezza del nostro Paese.
La grande tradizione della canzone napoletana si prepara a vivere una serata storica. Il 5 giugno, in prima serata su Rai 1, dall’Arena di Verona andrà in scena Campioni del Mondo – Italia Loves UNESCO, l’evento che sosterrà ufficialmente la candi facebook
Per festeggiare l'Opera e la Cucina Italiana e lanciare la candidatura Unesco della Canzone Napoletana classica, un evento straordinario dall' @arenadiverona: Campioni del mondo - Italia loves @UNESCO venerdì #5giugno alle 21.30 su #Rai1. Conduce x.com
All'Arena di Verona serata evento per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio dell'umanitàAd animare l'evento saranno star della lirica, del pop e del rock, da Plácido Domingo a Vittorio Grigolo fino a Patti Smith. E poi Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi e Sal Da Vinci ... napolitoday.it
Canzone classica napoletana patrimonio Unesco: parte la corsaL'obiettivo è tagliare il traguardo a fine 2028. Domani sera il lancio della candidatura in diretta su Raiuno dall'Arena di Verona ... rainews.it
Ascolta come suona Sal accompagnato dalla bandura (Yaroslav Dzhus, Leleka). Mi piace molto di più questa versione! reddit