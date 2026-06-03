Arena di Verona | 500 artisti per la musica napoletana all’Unesco

Cinquecento artisti si sono riuniti all’Arena di Verona per un evento dedicato alla musica napoletana. Tra i partecipanti, ci sono il tenore e il cantante napoletano. La manifestazione ha coinvolto anche artisti di fama internazionale. L’evento è stato organizzato in occasione del riconoscimento Unesco della musica napoletana. La cerimonia ha visto esibizioni e interventi di vari artisti, tra cui figure note nel panorama musicale.

Chi parteciperà insieme a Plácido Domingo e Gigi D'Alessio?. Come influenzerà il riconoscimento Unesco la percezione globale dell'Italia?. Quali nazioni saranno rappresentate dai cento delegati internazionali presenti?. Cosa accadrà durante il brindisi record guidato dal Ministro del Turismo?.? In Breve Diretta mondiale Rai Uno venerdì 5 giugno alle ore 21.30. Partecipazione di 100 delegati internazionali da nazioni come Albania, Australia e Mongolia. 500 artisti tra orchestra, coro e coreografie animano il palcoscenico dell'Arena. Cena popolare per 1000 persone guidata da Paolo Belli all'esterno dell'anfiteatro. Venerdì 5 giugno l’Arena di Verona ospiterà lo show Campioni del mondo per lanciare la candidatura della musica napoletana all’Unesco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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