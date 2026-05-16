Sal da Vinci ambasciatore della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell'Unesco

Il Ministro del Turismo ha comunicato che Sal da Vinci sarà il rappresentante ufficiale della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell'Unesco. L'annuncio è stato dato prima della partenza per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, che si svolge a Vienna. La decisione riguarda la promozione e la tutela di questa tradizione musicale riconosciuta come simbolo della cultura napoletana. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità della candidatura o alle iniziative future.

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