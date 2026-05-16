Sal da Vinci ambasciatore della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell'Unesco

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro del Turismo ha comunicato che Sal da Vinci sarà il rappresentante ufficiale della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell'Unesco. L'annuncio è stato dato prima della partenza per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, che si svolge a Vienna. La decisione riguarda la promozione e la tutela di questa tradizione musicale riconosciuta come simbolo della cultura napoletana. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità della candidatura o alle iniziative future.

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Lo ha annunciato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in partenza per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026 in corso a Vienna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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