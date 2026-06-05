Cancro al polmone una ‘firma’ nel sangue predice il rischio di tumore | nuove speranze per prevenirlo

È stato identificato un marcatore nel sangue che può indicare il rischio di sviluppare un tumore al polmone. Lo studio ha dimostrato che questa “firma” può essere utilizzata per prevedere la presenza di questa forma di cancro. La scoperta apre la strada a possibili metodi di prevenzione farmacologica. Attualmente, il cancro al polmone rappresenta la principale causa di mortalità tra i tumori. La ricerca si concentra su strumenti diagnostici più precoci.

(Adnkronos) – Si accende la speranza di una prevenzione farmacologica contro il cancro al polmone, primo killer oncologico nel mondo. Un gruppo di scienziati guidati dal Francis Crick Institute e dall'University College London (Ucl), finanziati fra gli altri da Cancer Research Uk e dal Consiglio europeo della ricerca (Erc), hanno identificato con l'aiuto dell'Ai una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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