Una nuova terapia combinata basata su farmaci biologici si sta rivelando efficace nel trattamento di un tumore al polmone caratterizzato da una mutazione genetica complessa da gestire. Gli studi clinici hanno dimostrato un miglioramento nella risposta dei pazienti, offrendo possibilità di trattamento più mirate. Questa strategia rappresenta un passo avanti nel campo delle terapie personalizzate, con risultati che potrebbero influenzare le future modalità di gestione della malattia.

Il tumore ai polmoni è il terzo tipo di cancro più frequente in Italia ed è considerato uno dei più difficili da trattare. Ogni anno vengono diagnosticati circa 45 mila casi, la forma più diffusa è quella chiamata Nsclc Non a piccole cellule e tra questi almeno il 13%, secondo i dati dell'Istituto Candiolo, è caratterizzato dalla mutazione Kras G12C considerata non aggredibile farmacologicamente. Un nuovo studio sembra dare speranza agli scienziati. Una combinazione di farmaci biologici apre prospettive concrete nel trattamento del tumore al polmone non a piccole cellule associato alla mutazione Kras G12C. I risultati hanno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumore al polmone: nuove speranze da un mix di farmaci biologici

Tumore al polmone, speranze da una combinazione di farmaci biologiciIl tumore al polmone è il terzo tipo di cancro più frequente in Italia: sono all’incirca 45mila i casi diagnosticati ogni anno.

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