tumore al polmone speranze da una combinazione di farmaci biologici

In Italia, circa 45.000 persone ogni anno ricevono una diagnosi di tumore al polmone, che rappresenta il terzo tipo di cancro più comune nel paese. Recentemente, sono stati testati nuovi farmaci biologici in combinazione, con l’obiettivo di migliorare le opzioni terapeutiche disponibili. Questi trattamenti sono stati oggetto di studi clinici condotti su pazienti affetti dalla malattia.

Il tumore al polmone è il terzo tipo di cancro più frequente in Italia: sono all’incirca 45mila i casi diagnosticati ogni anno. Dalla ricerca arriva adesso una nuova speranza di cura contro la sua forma più diffusa, il tumore al polmone non a piccole cellule (Nsclc), che colpisce l’85% dei pazienti. Lo studio Krocus. Lo studio internazionale Krocus, a cui ha contribuito anche l’ Istituto di Candiolo Irccs, ha individuato una terapia a bersaglio molecolare efficace contro la mutazione Kras G12c, che caratterizza almeno il 13% dei casi di tumore non a piccole cellule. Una mutazione che “per anni è stata considerata non aggredibile dal punto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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