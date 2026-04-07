Crepe e degrado chiuso il passaggio sul ponte del Canale dei Samari Difficoltà per i lidi

Il passaggio sul ponte del Canale dei Samari, situato nel tratto finale della Strada dei lidi, è stato chiuso a causa di crepe e segni di degrado sulla struttura. Le condizioni attuali sono considerate precarie e l’ultima ondata di maltempo ha aggravato la situazione, aumentando il rischio di un eventuale crollo. La chiusura ha creato disagi per i veicoli che percorrevano la zona, in particolare per i collegamenti con i lidi.

A causa degli effetti delle intemperie e degli agenti atmosferici, nonché della degrado protratto negli anni le condizioni del ponte sono notevolmente peggiorate con evidenti crepe e con le strutture di sostegno in ferro e muratura ormai ammalorate. Quel tratto infatti non è rientrato nelle opere di riqualificazione dei paesaggi costieri che hanno determinato la rinaturalizzazione del tratto della litoranea sud dalla zona del Lido San Giovanni sino al canale dei Samari. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Pronto, ti chiamiamo dalla banca”, ma è una trappola da 35mila euro. Indagato un 18enne Colata di bitume sulla litoranea dopo i lavori della fibra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Lago Trasimeno in difficoltà, assessore Meloni: “Presto acqua anche da un canale chiuso da anni"“Entro aprile, e se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, il canale artificiale Maranzano, nel comune di Città della Pieve, verrà riaperto a... Leggi anche: Gallipoli, crepe e degrado minacciano le mura: «Il restauro è fermo da anni» Argomenti più discussi: Barriera Margherita: il monumento di Livorno tra transenne e degrado per altri due anni; Per il ‘Mutilato’ c’è bisogno di un...aiuto. Alcol a minorenni, risse e degrado. Chiuso un locale della movidaTERNI Chiuso dalla polizia amministrativa della Questura, con revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, un locale del centro, nel cuore della movida. Il provvedimento rientra ... lanazione.it Villa Torlonia, bunker tra abbandono e degrado. Chiuso in attesa del bandoVilla Torlonia, bunker tra abbandono e degrado. Gioiello turistico chiuso da 200 giorni, ancora in attesa del nuovo bando. Aveva promesso un nuovo bando entro poche settimane Claudio Parisi Presicce ... affaritaliani.it Crepe nel processo di Istanbul: i «pentiti» tradiscono l’accusa 400 imputati, tra loro il sindaco Imamoglu I primi «testimoni» fanno un passo indietro ma la guerra all’opposizione non si ferma Murat Cinar x.com Terremoto a Lucera, attivato il COC: crepe nella Chiesa di San Giovanni Battista - facebook.com facebook