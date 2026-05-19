In una recente seduta consiliare, il capogruppo della Lega è entrato in aula con un decespugliatore, offrendo un sostegno simbolico all'assessore al Verde, oggetto di critiche da parte di cittadini, esponenti del centrodestra e anche del Pd. La consigliera del Partito Democratico ha commentato che l'erba alta porta i genitori a intervenire con il fai da te. La discussione riguarda la gestione e la manutenzione delle aree verdi nel territorio.

Arienta in aula d'accordo con la Lega. E la sinistra va ko anche sul divieto di fumo assoluto in città Il capogruppo della Lega Alessandro Verri si presenta in aula con un decespugliatore, per dare un «aiutino» all'assessore al Verde Elena Grandi (nella foto) bersagliata da cittadini, centrodestra, e ora pure dal Pd sulla (scarsa) manutenzione del verde. «Ormai la sua stessa maggioranza l'ha sfiduciata, rimetta le deleghe» provoca. Il vertice di maggioranza tra Beppe Sala e i partiti venerdì scorso si è chiuso con la lite sullo stop al gemellaggio con Tel Aviv e da dem, Azione, Italia Viva e La Civica era partito lo scontro con i Verdi per tornare a concentrarsi su temi cittadini invece di dividersi sulla politica internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La consigliera del Pd: "Erba alta, i genitori passano al fai da te"

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