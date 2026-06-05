Il pomeriggio di Canale 5 è all’insegna della Turchia con un pizzico di Usa. Niente versione estiva di Dentro la Notizia come avviene su Rai1 con Vita in Diretta. Il pomeriggio di luglio e agosto segue l’attuale palinsesto: si parte alle 13.45 con Beautiful, a seguire Forbidden Fruit. Al posto di Uomini e Donne c’è Far Away, subito premiata dal pubblico dell’ammiraglia Mediaset. A metà pomeriggio prosegue Racconto di una Notte che dovrebbe poi slittare al posto di Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi da fine giugno. Al posto di Racconto è invece attesa Tutto per la Mia Famiglia (Karde?lerim). Arriva dunque un monumentale blocco soap di amori, intrighi e vendette dalle 13. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: NIENTE DENTRO LA NOTIZIA ESTATE. ARRIVA IL BLOCCO SOAP DI 5 ORE

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Racconto di una notte arriva nel daytime di Canale 5: a che ora vedere oggi, 18 maggio, la soap turcaOggi, lunedì 18 maggio, la soap turca “Racconto di una donna” torna in daytime su Canale 5.

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