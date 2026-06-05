CANALE 5 | NIENTE DENTRO LA NOTIZIA ESTATE ARRIVA IL BLOCCO SOAP DI 5 ORE
Canale 5 interrompe la programmazione estiva di Dentro la Notizia. Al suo posto, viene trasmesso un blocco di soap opera di cinque ore, con contenuti provenienti principalmente dalla Turchia e alcuni dagli Stati Uniti. La fascia pomeridiana non prevede più la versione estiva del programma di approfondimento, come avviene su Rai1 con Vita in Diretta. La scelta riguarda solo la pausa temporanea, senza ulteriori dettagli su eventuali riprese.
Il pomeriggio di Canale 5 è all’insegna della Turchia con un pizzico di Usa. Niente versione estiva di Dentro la Notizia come avviene su Rai1 con Vita in Diretta. Il pomeriggio di luglio e agosto segue l’attuale palinsesto: si parte alle 13.45 con Beautiful, a seguire Forbidden Fruit. Al posto di Uomini e Donne c’è Far Away, subito premiata dal pubblico dell’ammiraglia Mediaset. A metà pomeriggio prosegue Racconto di una Notte che dovrebbe poi slittare al posto di Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi da fine giugno. Al posto di Racconto è invece attesa Tutto per la Mia Famiglia (Karde?lerim). Arriva dunque un monumentale blocco soap di amori, intrighi e vendette dalle 13. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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Pro Loco Chiaramonte Gulfi. . Servizio di ieri pomerigio, all'interno della trasmissione Dentro la notizia , andata in onda su canale 5 facebook