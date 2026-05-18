Oggi, lunedì 18 maggio, la soap turca “Racconto di una donna” torna in daytime su Canale 5. La trasmissione viene trasmessa a un orario stabilito, come di consueto nel pomeriggio. I vertici di Mediaset hanno deciso di programmare nuovamente la soap dopo alcune variazioni di palinsesto. La serie, che ha già riscosso successo in passato, continuerà a essere visibile in questa fascia oraria. La messa in onda di oggi segue gli orari stabiliti nella programmazione abituale del canale.

Racconto di una donna in daytime su Canale 5 da oggi, lunedì 18 maggio. I vertici Mediaset hanno apportato una importante variazione nel palinsesto della rete ammiraglia, mettendo per il momento in pausa una dizi turca molto seguita e inserendo, al suo posto, le vicende di Mahir Yilmaz e Canfeza K?l?mc?. Racconto di una notte, puntate quotidiane su Canale 5. Cambio palinsesto importante in casa Mediaset, che riguarda i fans del serial drammatico turco Bir Gece Masal?. Approdato su Canale 5 il 12 aprile scorso, con il titolo italiano “Racconto di una notte” è stato inizialmente inserito tra i programmi della domenica sera. Per cinque settimane ci ha tenuto compagnia nel prime time festivo di Canale 5, raccogliendo molti consensi anche tra il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Racconto di una notte arriva nel daytime di Canale 5: a che ora vedere oggi, 18 maggio, la soap turca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La forza di una donna CHIUDE: finale shock in prima serata

Sullo stesso argomento

Cambio palinsesto Mediaset: dal 18 maggio La forza di una donna lascia il daytime di Canale 5, arriva Racconto di una notteSarà una vera e propria rivoluzione di palinsesto quella che avverrà tra pochi giorni in casa Mediaset.

Racconto di una notte sbarca nel daytime di Canale 5: ecco da quandoRacconto di una notte ha debuttato nelle scorse settimane sui teleschermi di Canale 5.

Soap&Novelas #RaccontoDiUnaNotte settimana dal 18 al 23 maggio 2026: MAHIR PORTA VIA CANFEZA E SUREYYA MENTRE CABIR SPARA A FERMAN! Via @Montes1301 x.com

Racconto del miglior viaggio della mia vita (Vietnam, Cambogia e Cina) reddit

Racconto di una notte arriva nel daytime di Canale 5: a che ora vedere oggi, 18 maggio, la soap turcaRacconto di una notte trasloca in daytime: dal 18 maggio la soap turca approda nel pomeriggio di Canale 5. Tutte le news. superguidatv.it

Racconto di Una Notte Stop nel prime time di Canale5: La Soap sostituisce La Forza di Una Donna, ecco da quandoCambio di programmazione per Racconto di Una Notte. La dizi turca non ci farà più compagnia nella serata di domenica ma prenderà un posto importante nel daytime di Canale5, con nuove e importanti novi ... comingsoon.it