Canale 5 ha deciso di eliminare la soap turca dal palinsesto del giovedì sera. Al suo posto arriverà un thriller, sostituendo così la produzione straniera con un genere differente. La scelta è stata annunciata da Pier Silvio Berlusconi, senza specificare i motivi ufficiali del cambio. La soap sarà sostituita a partire dalla prossima settimana, mantenendo invariato il resto della programmazione del giorno.

? Punti chiave Perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare il palinsesto?. Cosa sostituirà la soap turca nella prima serata del giovedì?. Come cambierà la messa in onda di Forbidden Fruit per i fan?. Quale nuova produzione europea debutterà dal 4 giugno su Canale 5?.? In Breve Forbidden Fruit si sposta nel pomeriggio dalle 14:10 nei giorni feriali.. Il thriller Montmartre vede come protagonisti gli attori Alice Dufour e Victor Meutelet.. La nuova programmazione pomeridiana per la quarta stagione inizia il 4 giugno.. Il nuovo slot del fine settimana prevede la messa in onda alle 15:10.. Canale 5 stravolge il palinsesto del giovedì sera con l’uscita definitiva di Forbidden Fruit dalla prima serata, una mossa strategica decisa da Pier Silvio Berlusconi per bilanciare i contenuti estivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canale 5 cambia il giovedì: addio alla soap turca, arriva il thriller

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Canale 5 cambia i piani: Verissimo si accorcia per una soap turcaA partire dalla prossima domenica 12 aprile, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà una modifica.

Leggi anche: Su Canale 5 arriva L’Erede. Cast, storia e anticipazioni sulla nuova soap turca

Temi più discussi: Come cambierà la programmazione di Canale 5 senza Amici e Uomini e Donne? Ecco cosa andrà in onda; Uomini e Donne chiude, Canale 5 stravolge (ancora) il palinsesto pomeridiano. La nuova programmazione senza serie turche; Canale 5 cambia il pomeriggio: quando finisce Uomini e Donne e cosa arriva al suo posto; Tgcom24: Lasorella, AgCom: Cosa cambia dopo la sentenza UE su Meta Video.

Nuovi orari dei programmi del #daytime di Rai 1 e Canale 5 Ecco come cambia il pomeriggio delle ammiraglie senza Il Paradiso delle Signore, La Forza di una Donna e Amici x.com

Programmazione estiva Mediaset 2026: cambia il palinsesto. Stop a La Ruota della Fortuna, Verissimo e Mattino 5Con l’arrivo dell’estate cambia la programmazione di Canale 5 e iniziano le pause stagionali dei principali programmi Mediaset. Tra fine maggio e fine giugno diversi volti storici della rete saluteran ... msn.com

Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazioneInter-Como di Coppa Italia rivoluziona il prime time del 21 e 22 aprile: scopri da Gerry Scotti a Ilary Blasi, scopri come cambia la programmazione di Canale 5. libero.it