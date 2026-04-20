Il club partenopeo avrebbe manifestato interesse per Issa Doumbia, un talento emergente nel panorama calcistico. La squadra ha già dimostrato di puntare su giovani promesse, e il nome del centrocampista è stato associato alle trattative di mercato nelle ultime settimane. Doumbia, attualmente in forza a una squadra di livello medio-alto, si distingue per le sue qualità tecniche e la capacità di inserirsi nel gioco.

Il Napoli continua a guardare con attenzione ai profili giovani e di prospettiva. Tra i nomi finiti sotto osservazione per la prossima stagione c’è anche Issa Doumbia, centrocampista del Venezia che si sta mettendo in evidenza e che, secondo quanto riferito da Ekrem Konur, su X, piace anche al club azzurro. Il profilo del classe 2003 sta attirando interesse in Italia e all’estero. Nella lista delle società che lo stanno seguendo compaiono anche Benfica, Sporting CP, Roma, Milan, Lazio e Atalanta. Un quadro che conferma come il giocatore venga considerato uno dei nomi da monitorare con più attenzione in vista dell’estate. Doumbia è arrivato al Venezia nell’estate del 2024 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, dettaglio che mette il club lagunare in una posizione forte in caso di trattativa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Issa Doumbia nel mirino: anche il Napoli sul talento

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