Napoli spunta Vinicius Tobias | il talento dello Shakhtar nel mirino azzurro

Il Napoli sta valutando diversi profili per la prossima campagna di mercato e, tra questi, c’è anche Vinicius Tobias, giovane esterno dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore brasiliano, classe 2003, ha attirato l’attenzione degli osservatori partenopei. La società sta monitorando la situazione contrattuale e le possibili opportunità di trasferimento, senza ancora aver preso decisioni ufficiali o avviato trattative concrete.

"> Il Napoli si muove già sul mercato estivo e mette nel mirino uno dei giovani profili più interessanti del panorama brasiliano. Si tratta di Vinicius Tobias, terzino destro classe 2004 di proprietà dello Shakhtar Donetsk, seguito con grande attenzione dal direttore sportivo Giovanni Manna. La notizia è stata rilanciata da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, dove il direttore Valter De Maggio ha parlato dell’interesse concreto del club azzurro per il laterale brasiliano. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli sarebbe vicino all’acquisto del giocatore e starebbe cercando di anticipare la concorrenza internazionale.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, spunta Vinicius Tobias: il talento dello Shakhtar nel mirino azzurro Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund torna il boss: Parma nel mirino e record nel mirino” Issa Doumbia nel mirino: anche il Napoli sul talentoIl Napoli continua a guardare con attenzione ai profili giovani e di prospettiva. Contenuti di approfondimento Napoli, spunta Vinicius Tobias: il talento dello Shakhtar nel mirino azzurroIl Napoli si muove già sul mercato estivo e mette nel mirino uno dei giovani profili più interessanti del panorama brasiliano. Si tratta di Vinicius Tobias, terzino destro classe 2004 di proprietà ... napolipiu.com Pagina 2 | Tatuaggio per la figlia, ma scopre che non è il padre: Vinicius Tobias shockBrutte notizie per Vinicius Tobias. Il giovane talento del calcio brasiliano aveva manifestato un amore profondo per la figlia in arrivo, Maite, tanto da tatuarsi il suo nome ancor prima della nascita ... tuttosport.com