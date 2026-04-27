Primavera delle Oasi WWF al Lago di Campolattaro | grande partecipazione tra natura e biodiversità

Al Lago di Campolattaro si è svolta la Primavera delle Oasi WWF, un evento che ha visto una vasta partecipazione di pubblico. Sono state organizzate esperienze sensoriali e laboratori botanici dedicati alla scoperta della biodiversità locale. L'iniziativa ha anche commemorato il 60° anniversario dell'associazione ambientalista, coinvolgendo cittadini e appassionati di natura in attività educative e ricreative. La giornata ha evidenziato l'interesse per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle riserve naturali presenti nella zona.

Una partecipazione entusiasta e un forte desiderio di riconnessione con la natura hanno caratterizzato il fine settimana all’Oasi WWF Lago di Campolattaro, in occasione dell’avvio della Primavera delle Oasi. L’iniziativa, che celebra il 60° anniversario del WWF Italia, promuove il messaggio “Liberati in Natura!”, invitando a riscoprire il valore delle aree protette. Sotto la guida del botanico Antonio Croce, i visitatori hanno imparato a riconoscere le principali specie vegetali del territorio, mentre la chef Irene Muccilli ha trasformato le conoscenze raccolte in un’esperienza culinaria, mostrando gli utilizzi in cucina delle erbe spontanee. La giornata si è conclusa con un momento conviviale arricchito da un dolce tematico proposto dalla chef Annamaria Mastrantuono, ispirato ai sapori dell’Oasi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Primavera delle Oasi WWF al Lago di Campolattaro: grande partecipazione tra natura e biodiversità Notizie correlate Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi”In occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno,... WWF e Humana insieme per piantare nuovi alberi al Lago di CampolattaroL’evento vedrà, sabato 21, il coinvolgimento degli alunni della classe Terza media dell’IC S@mnium di Fragneto Monforte, 18 ragazzi accompagnati da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via la Primavera delle Oasi, tanti eventi da Nord a Sud; Campolattaro, un weekend tra natura e memoria per la 'Primavera delle Oasi' e i 60 anni del WWF Italia; Masiello: Vanno assolutamente riviste le regole doganali a difesa del Made in Italy; Oasi WWF Campolattaro weekend tra natura e memoria per la Primavera delle Oasi. Campolattaro, successo per la Primavera delle Oasi : la natura si fa esperienza tra erbe spontanee e biodiversitàUna partecipazione entusiasta e un profondo desiderio di riconnessione con l’ambiente hanno segnato il fine settimana all’Oasi WWF Lago di Campolattaro, in occasione dell’avvio della Primavera delle O ... ntr24.tv L’Oasi WWF Lago di Campolattaro celebra la Primavera delle Oasi e i 60 anni del WWF Italia con un weekend tra memoria e natura AmbienteIn occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno, l’Oasi WWF Lago di Campolattaro si prepara a vivere ... realtasannita.it https://www.tvsette.net/loasi-wwf-lago-di-campolattaro-celebra-la-primavera-delle-oasi-e-i-60-anni-del-wwf-italia-con-un-weekend-tra-memoria-e-natura/ - facebook.com facebook