Da Sal Da Vinci a Patti Smith all' Arena di Verona l' evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco

All'Arena di Verona si è tenuto l'evento “Campioni del mondo - Italia loves Unesco” con artisti come Sal Da Vinci e Patti Smith. L’Italia possiede 61 Patrimoni dell’Umanità, il numero più alto al mondo, tra cui i più recenti riconoscimenti del 2023 per la pratica del canto lirico e del 2025. La manifestazione ha celebrato questa ricchezza culturale, evidenziando la posizione del Paese come massimo esempio di tutela e valorizzazione del patrimonio mondiale.

Un tesoro unico, impareggiabile. Con 61 Patrimoni dell’Umanità l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 alla Pratica del canto lirico e nel 2025 alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 GIUGNO 2026 ARENA DI VERONA IN MONDOVISIONE, LA CANZONE NAPOLETANA CANDIDATA A PATRIMONIO UNESCO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Campioni del Mondo - Italia Loves Unesco", l'Arena di Verona torna in diretta sulla Rai: tra gli ospiti anche Patti Smith

Campioni del Mondo: Italia loves Unesco, all'Arena di Verona si celebra la bellezza italianaIl 5 giugno si terrà un evento all'Arena di Verona per celebrare l'Italia, paese con il maggior numero di siti UNESCO.

Temi più discussi: Sal Da Vinci e le emozioni dell’Eurovision, lo scugnizzo che non hanno visto arrivare; Sal Da Vinci al Maximo!; Sal Da Vinci e quella volta che la moglie lo lasciò: Mise una minigonna... Mi fidanzai con un'altra; Nessuno divide l’Italia come Sal Da Vinci.

SAL DA VINCI: con l'uscita del nuovo album si aggiungono altre nuove date nel tour estivo e in quello nei teatri. Calendario aggiornato #SalDaVinci x.com

Sal Da Vinci quinto all'Eurovision reddit

Mara Maionchi stronca Sal Da Vinci dopo l'Eurovision: Per sempre sì… due cogli**iMara Maionchi critica Sal Da Vinci dopo l'Eurovision 2026: le parole sulla canzone Per sempre sì fanno discutere. alfemminile.com

Mara Maionchi, Sal Da Vinci e il vizio di considerare la tradizione una colpaStanno facendo discutere le recenti dichiarazioni che Mara Maionchi ha rilasciato al De Core Podcast su Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì. D'altronde, non poteva andare diversamente: conta la manier ... today.it