Da Sal Da Vinci a Patti Smith all' Arena di Verona l' evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco

Da veronasera.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'Arena di Verona si è tenuto l'evento “Campioni del mondo - Italia loves Unesco” con artisti come Sal Da Vinci e Patti Smith. L’Italia possiede 61 Patrimoni dell’Umanità, il numero più alto al mondo, tra cui i più recenti riconoscimenti del 2023 per la pratica del canto lirico e del 2025. La manifestazione ha celebrato questa ricchezza culturale, evidenziando la posizione del Paese come massimo esempio di tutela e valorizzazione del patrimonio mondiale.

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Un tesoro unico, impareggiabile. Con 61 Patrimoni dell’Umanità l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 alla Pratica del canto lirico e nel 2025 alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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