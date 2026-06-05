Campioni del mondo - Italia loves Unesco | Sal Da Vinci incanta l' Arena di Verona e e Milly Carlucci lo chiama sul palco una seconda volta Ecco perché

Da today.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dall'Arena di Verona prende vita lo show Campioni del mondo – Italia loves Unesco, trasmesso su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. L'evento nasce come omaggio alle ricchezze culturali italiane riconosciute dall’UNESCO e propone un racconto spettacolare dell'identità del Paese attraverso musica. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Campioni del mondo: Italia loves Unesco, presenterà levento in Arena Milly Carlucci - RTL 102.5

Video Campioni del mondo: Italia loves Unesco, presenterà levento in Arena Milly Carlucci - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

Da Sal Da Vinci a Patti Smith, all'Arena di Verona l'evento “Campioni del mondo - Italia loves Unesco”All'Arena di Verona si è tenuto l'evento “Campioni del mondo - Italia loves Unesco” con artisti come Sal Da Vinci e Patti Smith.

Campioni del mondo – Italia loves Unesco: stasera la serata evento condotta da Milly CarlucciStasera si svolge una serata evento condotta da Milly Carlucci, dedicata alla celebrazione di un importante riconoscimento UNESCO ottenuto...

Temi più discussi: Campioni del Mondo. Italia Loves UNESCO - Evento celebrativo dei rapporti Italia-UNESCO a Verona, 5 giugno; Patti Smith, Domingo, Da Vinci & Co: Italia loves Unesco. E Gianni Morandi canta Caruso; TGR Officina Italia - Campioni del mondo, Italia loves Unesco - in diretta su Rai 4K 05/06/2026 alle 21:30; Serata-evento Campioni del mondo - Italia loves Unesco.

campioni del campioni del mondo italiaCampioni del mondo - Italia loves Unesco, anticipazioni e ospiti della serata-eventoOggi, venerdì 5 giugno alle 21.30 su Rai 1, Rai Cultura, con il patrocinio del Ministero della Cultura, presenta, in diretta dall’Arena Di Verona, Campioni del mondo - Italia loves Unesco condotto d ... comingsoon.it

campioni del campioni del mondo italiaCampioni del Mondo – Italy Loves Unesco: stasera su Rai 1 il concerto-evento all’Arena di VeronaIn diretta su Rai 1 la serata-evento Campioni del Mondo - Italy Loves Unesco con tante stelle del pop e della lirica ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web