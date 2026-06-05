Campioni del mondo - Italia loves Unesco | Sal Da Vinci incanta l' Arena di Verona e e Milly Carlucci lo chiama sul palco una seconda volta Ecco perché
Dall'Arena di Verona prende vita lo show Campioni del mondo – Italia loves Unesco, trasmesso su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. L'evento nasce come omaggio alle ricchezze culturali italiane riconosciute dall’UNESCO e propone un racconto spettacolare dell'identità del Paese attraverso musica. 🔗 Leggi su Today.it
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Campioni del mondo: Italia loves Unesco, presenterà levento in Arena Milly Carlucci - RTL 102.5
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