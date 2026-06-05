I bracieri sono accesi in piazza Vittorio Veneto, pronti per la partenza del Campionato della Bistecca 2026, organizzato da Mercatale Val di Pesa. La festa del gusto sta per iniziare.

La festa del gusto, organizzata da Mercatale Val di Pesa, sta per iniziare. I bracieri si stanno preparando in piazza Vittorio Veneto. Venerdì 12 e sabato 13 giugno dalle 19, si sentiranno profumi e sapori della cucina tradizionale alla tredicesima edizione del Campionato della Bistecca. Questi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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