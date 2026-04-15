Gusto e tradizione protagonisti a Ranchio | nel fine settimana arriva la Sagra della bistecca di razza romagnola

Nel fine settimana, la frazione di Ranchio si prepara ad ospitare due eventi gastronomici: la Sagra della bistecca alla fiorentina di razza romagnola e la Festa del pane realizzato con farine di grano romagnolo. Questi appuntamenti, che si svolgono nel cuore dell’Appennino romagnolo, puntano a valorizzare le tradizioni culinarie locali attraverso piatti e prodotti tipici della zona. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, attirando residenti e visitatori.

Nel cuore dell’Appennino romagnolo, la frazione di Ranchio si prepara ad accogliere una delle sagre più gustose e autentiche della stagione: la Sagra della bistecca alla fiorentina di razza romagnola e la Festa del pane prodotto con farine di grano Romagnolo, entrambe un'occasione imperdibile per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it A Pelago torna il gusto della tradizione con la sagra del bollitoIl fine settimana del 21 e 22 febbraio, il Centro Pastorale "Giorgio La Pira" di Pelago diventerà il tempio dei sapori di una volta. Leggi anche: La sagra della bistecca di Olmo: così l'edizione 2026 Temi più discussi: Riccione Paese in festa con i sapori autentici di Io, tu e... le rosole e le celebrazioni del Beato Alessio; Pasquetta da record: sapori, tradizione e folla per la fiera del gusto; Primavera: le sagre di gusto e nella natura; Festa delle Sparacogne a Santa Domenica Vittoria: eccellenze dei Nebrodi tra gusto e tradizione. Le sagre di aprile nel LazioLa 55esima Sagra del Carciofo di Sezze torna sabato 18 e domenica 19 aprile. In provincia di Latina di celebrerà, per un intero weekend, il celebre carciofo romanesco IGP. Nel centro storico di Sezze ... romatoday.it Sagre: il buon bere domina il gusto del fine settimanaNel fine settimana tanti eventi e sagre dal sapore primaverile, con un accento dedicato a birra, vino e liquori. tgcom24.mediaset.it La Sagra della Famiglia Meyer: #1 Gli Anni di Cristallo #2 Gli Anni della Seta #3 Gli Anni della Luce #4 Gli Anni di Velluto By Ulrike Renk Ho terminato da poco questa saga familiare e ne sono rimasta molto coinvolta emotivamente. Lo so, è un’altra delle tante - facebook.com facebook