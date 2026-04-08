Dalla viticoltura eroica alla bistecca patrimonio Unesco | la vetrina istituzionale della Toscana al Vinitaly

Dal 12 al 15 aprile, la fiera enologica più importante del Paese aprirà le sue porte a una novità per la regione. Durante l'evento, in particolare, sarà presentata una nuova iniziativa legata alla tutela e alla promozione di alcune tradizioni e prodotti riconosciuti a livello internazionale. La manifestazione si svolge in un momento in cui la Toscana si prepara a valorizzare aspetti diversi della propria cultura e del patrimonio gastronomico.

FIRENZE – Dal 12 al 15 aprile la fiera enologica più attesa d’Italia accoglierà una novità assoluta per il panorama istituzionale toscano. Per la prima volta, infatti, la Regione si presenterà al Vinitaly di Verona con un proprio spazio dedicato, battezzato C asa Toscana e allestito allo Stand B13 del Padiglione 9. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori un viaggio a tutto tondo che sappia unire la forza dei grandi Consorzi di fama mondiale con le peculiarità dei territori meno esplorati. La visione istituzionale: enoturismo e identità. A fare gli onori di casa nel nuovo polo espositivo ci saranno i massimi vertici regionali. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha inquadrato questa partecipazione come un passo avanti decisivo per l’immagine del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dalla viticoltura eroica alla bistecca patrimonio Unesco: la vetrina istituzionale della Toscana al Vinitaly Stefano Vincentini, e la «viticoltura eroica» in ValtellinaIl lavoro è quasi interamente manuale a causa dell'impossibilità di usare macchinari pesanti: da qui enormi sforzi per la coltivazione, la... Monreale riceve 250mila euro dalla Regione per valorizzare il patrimonio UNESCOIl Comune di Monreale riceve il contributo regionale di 250mila euro destinato alla valorizzazione culturale e artistica del territorio. Dalla viticoltura eroica alla bistecca patrimonio Unesco: la vetrina istituzionale della Toscana al VinitalyFIRENZE - Dal 12 al 15 aprile la fiera enologica più attesa d'Italia accoglierà una novità assoluta per il panorama istituzionale toscano. Per la prima volta, infatti, la Regione si presenterà al Vini ... msn.com Un omaggio alla viticoltura eroica. La personale di Covili nel castelloSarà inaugurata oggi e rimarrà in programma fino al 24 giugno, la mostra ’R-esistenza’, al castello di Riomaggiore, che... Sarà inaugurata oggi e rimarrà in programma fino al 24 giugno, la mostra ... lanazione.it