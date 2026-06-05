I Campionati Italiani di Prove Multiple si svolgono alla Raiffeisen Arena di Bressanone dal 5 al 7 giugno. La manifestazione include anche il Trofeo Nazionale Cadetti. La diretta sarà trasmessa su Atletica Italiana TV durante tutto il fine settimana. La competizione coinvolge atleti di diverse categorie e si svolge nell’arco di tre giorni.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la Raiffeisen Arena ospita i Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple e il Trofeo Nazionale Cadetti. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, il canale dedicato dell’atletica sulla piattaforma OTT Sportface TV. La stagione dell’atletica italiana entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno la Raiffeisen Arena di Bressanone sarà infatti teatro dei Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple per le categorie Promesse, Juniores e Allievi, insieme al Trofeo Nazionale Individuale di Prove Multiple Cadetti dedicato a octathlon ed esathlon. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati Italiani di Prove Multiple a Bressanone: diretta su Atletica Italiana TV dal 5 al 7 giugno

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