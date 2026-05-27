Dal 28 maggio al 2 giugno, alla Fiera di Roma, si svolgono i Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma 2026. Sei giornate di gare in diretta su Assalto TV, con competizioni per le categorie Under 17 e Under 20. Le discipline coinvolte sono fioretto, sciabola e spada. La manifestazione vede la partecipazione di atleti italiani in tutte e tre le armi, con le gare che si svolgono in sei giornate consecutive.

Sei giornate di gare alla Fiera di Roma per le categorie Under 17 e Under 20 in tutte e tre le armi: fioretto, sciabola e spada. Le fasi finali trasmesse ogni giorno in diretta su Assalto TV. La scherma giovanile italiana va in scena nella Capitale. Dal 28 maggio al 2 giugno 2026, la Fiera di Roma ospita i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026, con tutte le gare delle categorie Under 17 e Under 20 nelle tre armi: fioretto, sciabola e spada. Le fasi finali di ciascuna giornata saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati Italiani Cadetti e Giovani di scherma 2026: dal 28 maggio al 2 giugno in diretta su Assalto TV

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FOGGIA - I Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e Assoluti.

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