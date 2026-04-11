World Cup Tashkent ginnastica ritmica | Borisova guida Varfolomeev quarta Farfalle none domenica le finali su Volare TV

Nella prima giornata di qualifiche della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Tashkent, la ginnasta russa neutrale ha ottenuto il miglior punteggio con 56.95 punti, mentre la campionessa olimpica tedesca si trova in quarta posizione. Le Farfalle, la squadra italiana, hanno concluso le qualifiche senza partecipare alle finali, che si terranno domenica su Volare TV. La competizione continua con le finali previste per il prossimo giorno.

Prima giornata di qualifiche in Uzbekistan: la russa neutrale guida con 56.95, la campionessa olimpica tedesca è provvisoriamente quarta. Le azzurre individuali si presentano con personalità, il gruppo FGI chiude nono ma promette bene. Domenica le finali in diretta su Volare TV e Amazon Prime Video Si è aperta con grande spettacolo la seconda tappa delle World Cup Series di Ginnastica Ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. La prima giornata di qualifiche ha già delineato un quadro interessante, con la grande attesa concentrata soprattutto sul debutto stagionale della campionessa olimpica Darja Varfolomeev. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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