A Campione d’Italia si sono aperti i Campionati Italiani 2026, con la prima gara di sviten. La competizione si svolge nella PokerStars Live Room, posizionata sul lungolago. Durante la giornata, un giocatore ha conquistato la vittoria nella prova di sviten. La manifestazione prosegue con altre discipline e si svolge nella sede all’aperto, per la prima volta in questa location.

A Campione d'Italia è scattata l'edizione 2026 dei Campionati Italiani che per la prima volta si disputano nella PokerStars Live Room in riva al lago. Nell'evento deep si è giocato il day 1A special price. Contemporaneamente si è assegnato il primo dei 28 braccialetti, quello dello Sviten Un lunghissimo Festival pokeristico è scattato ieri a Campione d'Italia. La stagione ISOP 2025-2026 vive la sua ultima tappa con i Campionati Italiani: 28 tornei, altrettanti braccialetti in palio. Il primo è andato a Matteo Crapanzano che ha trionfato nello Sviten E' uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. In questo 2026 va in scena la sedicesima edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Campionati Italiani 2026: Crapanzano vince lo Sviten

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