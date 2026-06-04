I Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa 2026 sono iniziati alla Fiera di Roma con le gare di fioretto. La competizione ha visto i primi atleti sfidarsi sul campo, con le premiazioni che si sono svolte al termine delle prove. La manifestazione proseguirà con altre discipline nei prossimi giorni. Sono presenti numerosi partecipanti provenienti da varie regioni italiane. La cerimonia di apertura è stata caratterizzata da momenti di entusiasmo e partecipazione.

I Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa 2026 si sono aperti alla Fiera di Roma nel segno del fioretto. La prima giornata ha assegnato i titoli tricolori nelle categorie femminili e in parte del programma maschile, con successi importanti per Sofia Garnero, Andreea Mogos, Giada Tagnocchi, Michele Massa e Leonardo Rigo. Un avvio intenso per la rassegna paralimpica, inserita nel grande contenitore di Roma 2026. Nel fioretto femminile sono arrivate tre affermazioni di peso. Sofia Garnero, Andreea Mogos e Giada Tognocchi hanno conquistato i rispettivi titoli italiani, confermando il valore di un movimento femminile sempre più competitivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Campionati Italiani Paralimpici Roma 2026, il fioretto apre lo show: ecco i campioni alla Fiera

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