Nel fine settimana si sono svolti in Val di Martello, provincia di Bolzano, i Campionati Italiani di biathlon. La competizione ha visto la vittoria di Lisa Vittozzi nella sprint, dove ha firmato uno zero, affermandosi come campionessa. Durante l’evento, Didier Bionaz ha effettuato una stoccata, attirando l’attenzione sui risultati delle gare.

Fine settimana intento in Val di Martello (in provincia di Bolzano) dove si disputano i Campionati Italiani di biathlon. Il sabato è stato dedicato alle sprint assolute, dove si sono imposti Lisa Vittozzi e Didier Bionaz. La Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 nell’inseguimento, reduce dal trionfo nella mass start di Oslo che ha chiuso la Coppa del Mondo, ha firmato lo zero al poligono e si è imposta con il crono di 22:16.8, con un vantaggio di 30 secondi nei confronti di Rebecca Passler (un errore al tiro) e 35” su Linda Zingerle (due errori). Didier Bionaz ha commesso ben tre errori al poligono nella gara maschile, ma nonostante i tre giri di penalità è riuscito a trionfare in 24:27. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lisa Vittozzi firma lo zero e vince la sprint dei Campionati Italiani! Stoccata di Didier Bionaz

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