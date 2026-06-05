Campi Flegrei l' assessora Zabatta | Su sicurezza e grandi rischi prevalga la sinergia tra istituzioni

L’assessora ai Campi Flegrei ha affermato che, per affrontare sicurezza e rischi elevati, è fondamentale la collaborazione tra istituzioni. Nel frattempo, il ministro ha dichiarato che gli accordi sull’autonomia differenziata riguarderanno esclusivamente emergenze regionali. La dichiarazione richiede ulteriori approfondimenti per chiarire eventuali implicazioni per i cittadini.

“Le rassicurazioni del ministro Musumeci sul fatto che gli schemi di intesa dell'autonomia differenziata riguarderanno solo le emergenze regionali meritano il giusto approfondimento per superare le legittime preoccupazioni dei cittadini. Le regole vanno scritte in modo chiaro perché in tema di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Televomero 06.05.2026 Campi Flegrei, vivere nella crisi bradisismica, con Andrea Prota

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