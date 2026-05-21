Terremoto Campi Flegrei l’assessora regionale Zabatta | Nessuna ordinanza di sgombero

Una scossa di magnitudo 4.4 si è verificata alle 5.51 del 21 maggio nei Campi Flegrei, con una forte percezione in tutta l’area napoletana. L’assessora regionale ha dichiarato che non sono state adottate ordinanze di sgombero in seguito al terremoto. Al momento, non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti. La zona ha continuato a essere monitorata dalle autorità locali, che hanno invitato alla prudenza e alla prudenza.

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Una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei alle 5.51 di questa mattina, 21 maggio, avvertita distintamente in tutta l’area napoletana. Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, si è recata sul territorio dei comuni di Bacoli e Pozzuoli per fare il punto sui danni causati dall’evento sismico. “Abbiamo subito allestito l’area di attesa che si trova nell’ex base Nato di Bagnoli, poi abbiamo messo a disposizione dei sindaci le nostre squadre di Protezione Civile. Diverse sono già partite, così come i tecnici formati con le schede Aedes (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), che sono i tecnici propri per l’emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto Campi Flegrei, l’assessora regionale Zabatta: “Nessuna ordinanza di sgombero” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tre scosse nella notte nei campi Flegrei, lIngv: Sisma ordinario Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.6 Leggi anche: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, 4.4! Fortunatamente non l’ho sentita! Ora, ovviamente, mi aspetto i tweet dei disagiati mentali!! x.com Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di Napoli reddit Terremoto Campi Flegrei questa notte: scossa di magnitudo 3.2. Epicentro nella Solfatara. Sisma avvertito anche a NapoliTorna a tremare la terra dei Campi Flegrei. Questa notte è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro la Solfatara. meteo.it Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di NapoliHa avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del ... tg24.sky.it