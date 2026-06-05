Le domande per i contributi ai campi estivi devono essere presentate entro il 30 giugno. L’assessore alle Politiche sociali ha specificato che il bando è rivolto a famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La richiesta può essere inviata online tramite il portale comunale o di persona presso gli uffici dedicati. Il contributo copre fino al 70% delle spese, con un massimo di 300 euro per famiglia. È necessario allegare la documentazione richiesta entro la scadenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente l’avviso pubblico finalizzato al riconoscimento di un contributo per la frequenza di figli e figlie di età compresa tra i 3 e i 14 anni ai Centri Estivi (Campi Solari) convenzionati con il Comune di Benevento per il periodo dal 01 luglio 2026 al 12 settembre 2026. “Il finanziamento, di matrice ministeriale, per i Centri Estivi destinato ai Comuni mette a disposizione delle famiglie questo importante strumento quale risorsa fondamentale sia per i genitori che lavorano sia per quelle famiglie con disagio economico che non possono assicurare un periodo di socialità e svago ai propri figli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campi estivi, c’è l’avviso per ricevere il contributo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Campi estivi minori 2026: il Comune pubblica avviso per gli Enti del Terzo settoreIl Comune di Fasano ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore, per raccogliere disponibilità all’organizzazione dei Campi...

Leggi anche: Bonus centri estivi 2026, sbloccate le risorse: come e quando ottenere il contributo

Temi più discussi: BORGO A MOZZANO, CAMPI ESTIVI: TORNA IL SERVIZIO PER BAMBINE E BAMBINI TRA I 3 E I 6 ANNI; Centri estivi, attesa per il bando del bonus Inps 2026: a chi spetta e come accedere ai fondi pubblici; Campi estivi nelle terre confiscate. Opportunità per giovani imolesi; Inglese, circo, bicicletta. E’ tempo di campi estivi. La città diventa ’scuola’.

Se dovete fare i tormentoni estivi fateli come si deve! Riportatemi a: - Moscow mule di Benji e Fede; - Roma - Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri; - Non ti dico no di Boomdabash e Loredana Bertè; - Balla per me di Jovanotti e Tiziano Ferro; - Maria Salva x.com

Campi estivi a Benevento, c’è l’avviso per ricevere il contributoL’assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente l’avviso pubblico finalizzato al riconoscimento di un contribu ... ntr24.tv

Torna l'estate più avventurosa di sempre con i campi estivi de Il Gelsomino RanchC’è un luogo, tra le colline di Montaione, dove l’estate profuma ancora di libertà, cavalli, falò e avventura vera. È Il Gelsomino Ranch, storica realtà ... gonews.it