Bonus centri estivi 2026 sbloccate le risorse | come e quando ottenere il contributo
Le risorse per il bonus centri estivi 2026 sono state sbloccate. Le famiglie possono presentare domanda per ottenere il contributo. La procedura permette di richiedere il bonus attraverso un portale online dedicato. La domanda può essere inviata a partire dalla data di apertura stabilita, che sarà comunicata successivamente. Il contributo è destinato a coprire le spese per i servizi estivi dei figli. Le modalità di erogazione e i requisiti sono stati specificati dagli enti competenti.
Con la fine delle scuole ormai alle porte, come ogni anno per numerose famiglie italiane si ripropone il problema della gestione dei figli durante i mesi estivi: se da un lato c'è chi, come l'Emilia Romagna, sta tentando la via dell'apertura anticipata delle scuole rispetto al calendario scolastico per venire incontro alle esigenze dei genitori, ipotesi vista con preoccupazione dal locale comparto del turismo, dall'altra è chiaro che la stabilizzazione del Bonus Centri Estivi 2026 diventa uno strumento prezioso per conciliare le esigenze lavorative e l'incremento dei costi dei servizi ricreativi. Quest'anno sono varie le opzioni a disposizione delle famiglie, che possono contare su un sistema di aiuti più stabile, strutturato su tre livelli: statale, territoriale e aziendale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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