Bonus centri estivi 2026 sbloccate le risorse | come e quando ottenere il contributo

Notizia in breve

Le risorse per il bonus centri estivi 2026 sono state sbloccate. Le famiglie possono presentare domanda per ottenere il contributo. La procedura permette di richiedere il bonus attraverso un portale online dedicato. La domanda può essere inviata a partire dalla data di apertura stabilita, che sarà comunicata successivamente. Il contributo è destinato a coprire le spese per i servizi estivi dei figli. Le modalità di erogazione e i requisiti sono stati specificati dagli enti competenti.